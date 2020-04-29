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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 07:34
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    • 29.04.2020 07:34
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    İngiliz devi 'e koronavirüs darbesi! Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar

    Dünyanın en bilindik havayolu firmalarından biri olan , koronavirüs salgınından etkilenmesi nedeniyle binlerce kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

    İngiliz devine korona darbesi! Binlerce kişi işsiz kalacak

    'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den yapılan açıklamada, grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

    Açıklamada, IAG'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 123 milyon avro faaliyet karı kaydettiği, bu yılın çeyreğinde ise 535 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında etkilenen yolcu talebinin, tekrar 2019'daki seviyelere ulaşılabilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.

    Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izine çıkarmıştı.

    IAG bünyesinde British Airways, Iberia, Aer Lingus, Aer Lingus Regional, Iberia Regional, Iberia Express, BA CityFlyer gibi hava yolu şirketleri bulunuyor.

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