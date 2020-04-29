Yarın Perşembe gecesinden itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu anlamda vatandaşlar BİM ve A101 gibi büyük marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. BİM ve A101 marketler tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 çalışma saatleri değişti. Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak. Peki 30 Nisan BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak?
BİM ve A101 market yeni çalışma saatleri
Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 çalışma saatleri değişti. Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM ve A101 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.
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1-2-3 MAYIS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin saat 09.00-14.00 arası açık olacağını açıkladı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BU HAFTA SONU 3 GÜN OLACAK
Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak. 31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.
Cuma günü marketler saat 09-14 arasında açık kalacak.