Yarın Perşembe gecesinden itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu anlamda vatandaşlar BİM ve A101 gibi büyük marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. BİM ve A101 marketler tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 çalışma saatleri değişti. Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak. Peki 30 Nisan BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak?