BİM aktüel kataloğu 29 Nisan 1 Mayıs arası için yayınlandı! BİM mağazalarından alışverişlerini yapan vatandaşlar BİM aktüel kataloğuna bakmadan mağazalara gitmiyorlar. İşte BİM 29 - 1 Mayıs aktüel kataloğu ve BİM'de bu hafta neler satışta sorusunun cevabı... BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, koronavirüs mücadelesi kapsamında 01-02-03 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 01 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verildi. Böylece Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler çarşamba günü raflardaki yerini alacak. İşte bugün satışa sunulacak ürünlerin listesi...
BİM 29 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV
• 3840x2160 4K UHD çözünürlük
• Dahili uydu alıcılı
• Usb
• Kolay resim ayarlama fonksiyonu
• Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü
• Dahili uydu alıcı
• Kablolu dijital yayınları alabilme
• Analog tuner
• Karasal yayın sistemine uygun
• Yerli üretim
M10 Cep Telefonu
• 3 GB / 32 GB dahili hafıza
• Üçlü arka kamera 13 MP F/20 + 2 MP F/2.2 + 2 MP F/2.2
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Sokağa çıkma yasağı kararı öncesinde marketler, daha önce Corona virüsü önlemleri kapsamında belirlenen sabit saatlerde çalışıyor. Yeni tip koronavirüsü önleme tedbirleri çerçevesinde her gün milyonlarca insanın günlük ihtiyaçlarını giderdiği marketlerin çalışma saatlerinde de bir takım düzenlemelere gidilmişti.
Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ne demek?
BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.
BİM AÇIKLAMA YAPTI
Bu karar sonrası Bim marketler bir açıklama yaptı. "Çalışanlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin sağlığı için mağaza açılış-kapanış saatlerimizi değiştirdik." notu ile yapılan paylaşım şu şekilde: