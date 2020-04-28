Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor.

Avrupa ve ABD'de durumları pek çok ağır hastanın sigortası olmadığı veya hastanede kapasitesi yetmediği için kendi hallerine terk edildiği bilinen bir gerçektir.

Yıllarca ülkemizin sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler ortaya çıkan tablo karşısında umarım biraz mahcup olmuşlardır.



55 ülkeye sağlık malzemesi desteği verdik, son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.



Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bulunduğu faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.

Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.