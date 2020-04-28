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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 19:07
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    • 28.04.2020 19:09
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    Son dakika: : Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olacağız

    Son dakika haberi! , ve 'nin () toplantısına ilişkin hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olacağız
    , ve 'nin () toplantısına ilişkin hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



    Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    Ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşlarımızın, çatı birliklerimizin ve sendikalarımızın başkanlarının katılımı ile Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik.

    COVID-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldığımız Kalkanı adımlarımız kapsamında geldiğimiz noktayı değerlendirdik.

    Çalışanların, iş dünyamızın, sektörlerin beklentilerini konuştuk ve yeniden 'adım adım işe dönüş' için yapmamız gerekenleri ele aldık.

    Tüm talepleri aldık. Devlet olarak bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle esnafımızın, iş dünyamızın, vatandaşımızın yanında olacağız.

    Salgının yayılmasının kontrol altına alınması, ekonomide de çalışma hayatını ve üretimi eski seyrine geri döndürmemiz için umudumuzu artırdı.

    Tüm paydaşları ile krizlerden hızlı çıkma, yeni süreçlere adapte olma refleksine ve tecrübesine sahip bir ekonomiye sahibiz.

    İnşaallah, bu süreçten de hızlıca çıkacak, üretim gücümüzü koruyacak, yeni dönemde ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğiz.

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