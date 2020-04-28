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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 14:02
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    • 28.04.2020 14:25
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    'tan çiftçilere büyük müjde

    Son dakika haberine göre , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çiftçilerin kredi borcunun 6 ay boyunca faizsiz olarak ertelendiğini duyurdu.

    Bakan Albayrak'tan çiftçilere büyük müjde

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada çiftçilerin kredi borcunun 6 ay boyunca faizsiz olarak ertelendiğini duyurdu. Bakan Albayrak açıklamasında "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." dedi.

    İşte Albayrak'ın açıklamaları
    Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

    Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL'lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.
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