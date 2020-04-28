28 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Piyasalarda yeni tip koronavirüsünün etkisiyle hareketli dakikalar yaşanırken altın fiyatlarında düşüş görülüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi. İşte 28 Nisan güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|384,20
|384,40
|382,20
|382,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.532,00
|2.550,00
|2.519,00
|2.540,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|348,60
|352,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.474,00
|2.494,00
|2.461,00
|2.481,00
|Yarım Ziynet
|1.237,00
|1.247,00
|1.231,00
|1.241,00
|Çeyrek Ziynet
|619,00
|624,00
|615,00
|620,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 381 bin 800 lira, en yüksek 386 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 604 bin 835,87 lira, işlem miktarı ise 1.573 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 595 milyon 188 bin 873,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
PETROLDE DÜŞÜŞ DURDU, ALTIN 1,700 DOLARIN ALTINDA
Petrol fiyatlarındaki "stoklama kapasitesi" sorununa bağlı düşüş, üretim kısıntısının başlamasına iki gün kala durdu. Petrolde fiyatlar hafif yukarıya dönerken, artan risk iştahıyla düşen altının ons fiyatı 1,700 doların altında.
Ünlü Menkul Değer'in, "Artan risk iştahı ons altına güç kaybettirdi" başlık değerlendirmesinde, "Artan küresel risk iştahının yatırımcıları hisse senedi gibi varlıklara yöneltmesi güvenli liman ihtiyacını azaltırken altının ons fiyatı yeni haftaya zayıf bir zeminde başlangıç yaptı" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Her ne kadar dolar endeksi de güç kaybetmiş olsa da geri çekilmenin 100 seviyesi civarında son bulması ons altının destek bulmasını zorlaştırıyor. Teknik olarak baktığımızda ise fiyatların momentum kazanması için 1,730 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Ancak bu bölgeden oldukça uzaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla altının ilk hedefi yeniden 1,700 doları aşmak olacaktır. Bunu gerçekleştiremezse artan risk iştahını da göz önünde bulundurduğumuzda daha düşük seviyelerin görülmesi beklenebilir."
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.87 artışla 23.66 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 4.39 artışla 13.36 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.94 düşüşle 15.06 dolar,
- altın, yüzde 0.86 düşüşle 1,699.88 dolar,
- bakır, yüzde 0.04 düşüşle 5,186.00 dolar,
- platin, yüzde 0.27 artışla 767.87 dolar,
- paladyum yüzde 0.46 düşüşle 1,920.30 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya döndü.