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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 21:54
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    • 28.04.2020 21:54
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    Son dakika: Bakan Selçuk konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

    Bakan Selçuk'tan kritik temas

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.



    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Sosyal korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz." ifadesini kullandı.

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