Son dakika: Bakan Selçuk konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Sosyal Korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz.



İşçi, işveren ve memur konfederasyonlarımız ile beraber süreci değerlendirdik. pic.twitter.com/7fON5C6Ir6 — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 28, 2020

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede süreci değerlendirdiklerini belirterek,ifadesini kullandı.