BİM 29 Nisan aktüel kataloğu ile yeni indirimler! BİM'de yarın satışa sunulacak ürünler hangileri?

BİM 29 Nisan aktüel kataloğu ile yeni indirimler ve fırsatlı ürünler geliyor. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, koronavirüs mücadelesi kapsamında 01-02-03 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 01 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 29 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verildi. Böylece Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler çarşamba günü raflardaki yerini alacak. İşte yarın satışa sunulacak ürünlerin listesi...

BİM 29 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

Dijitsu 50 inç UHD Uydu Alıcılı TV

• 3840x2160 4K UHD çözünürlük

• Dahili uydu alıcılı

• Usb

• Kolay resim ayarlama fonksiyonu

• Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü

• Dahili uydu alıcı

• Kablolu dijital yayınları alabilme

• Analog tuner

• Karasal yayın sistemine uygun

• Yerli üretim

M10 Cep Telefonu

• 3 GB / 32 GB dahili hafıza

• Üçlü arka kamera 13 MP F/20 + 2 MP F/2.2 + 2 MP F/2.2