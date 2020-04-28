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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 13:05
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    • 28.04.2020 13:10
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    fiyatlarına ilişkin Rusya'dan açıklaması: Yakında belirgin yükselme olmaz

    haberi... Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, + Grubu'nun 1 Mayıs'ta uygulamaya başlayacağı üretim kısıntılarının, küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlama konusunda oldukça etkili olacağını, ancak yakın gelecekte nda belirgin bir yükselme beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

    Petrol fiyatlarına ilişkin Rusya'dan flaş açıklama
    Novak, İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yanında, ABD ve Kanada gibi üreticilerin de günde toplam 10 milyon varili bulan üretim kısıntısı yapmaya başlamalarıyla, piyasalarda kademeli olarak istikrar sağlanacağının altını çizdi. OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına göre, 1 Mayıs'ta başlayacak olan üretim kısıntısı Haziran ve Temmuz aylarında da sürecek.



    , Covid-19 salgını nedeniyle, seyahat kısıtlamalarının başlaması ve ekonomide genel kapanma uygulanmasının ardından talebin sert bir şekilde düşmesiyle, petrol fiyatları yüzde 70'in üzerinde geriledi.

    Haberler Ekonomi Petrol fiyatlarına ilişkin Rusya'dan son dakika açıklaması: Yakında belirgin yükselme olmaz
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