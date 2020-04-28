PANDEMİ HASTANESİNİN HAVALANDIRMA TESİSATI ÇEKİLMEYE BAŞLANDI

Atatürk Havalimanı apronunda yapımına 8 Nisan'da başlanan Yeşilköy Hastanesi'nin çatı ve duvarları tamamlanmak üzere. Çatı ve duvarlarının yapımı gece gündüz aralıksız devam eden Yeşilköy Hastanesi'nin havalandırma tesisatı yapılmaya başlandı. İnşaat sürecinin başlamasının ardından geçen yaklaşık 20 günlük sürede ciddi oranda yol katedildi. Gelinen aşamada hastane bloklarının büyük bir bölümünde çatı ve duvar giydirmelerinin büyük oranda tamamlandığı bir kısmında ise çalışmaların sürdüğü görüldü.