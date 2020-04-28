Ayrıca İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.