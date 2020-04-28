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    • 29.04.2020 10:33
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    • 26.05.2020 16:13
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    sı'nda hesabı olanlar dikkat! 15 Haziran'a kadar...

    'de hesabı olan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklama Türkiye sı'ndan geldi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar İŞ Bankası'nda hesabı olanların İŞ Bankası şubelerine başvurması gerektiği bildirildi.

    Başvuru yapın yoksa paralarınıza el koyulacak

    İş Bankası tarafından da hesabı olanları yakından ilgilendiren açıklamada, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir." denildi.

    Ayrıca İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

    5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

    Bu çerçevede; aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerimizden herhangi birine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

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    Haberler Ekonomi İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! 15 Haziran'a kadar...
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