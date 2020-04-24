Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusu bir süredir milyonlarca araç sahibinin gündemindeki yerini koruyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Peki, 25 Nisan İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt kaç TL? İşte o sorunun yanıtı...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,83 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5,29 liraya yükselecek.