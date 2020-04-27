AVM'ler ne zaman açılacak? Sosyalleşme alanlarının başında gelen alışveriş merkezlerinin açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Sektör temsilcilerinin AVM'lerin açılması konusunda taleplerini dile getirmesinin ardından AVM'ler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'ler yaklaşık 1,5 aydır kapalı durumda. Vaka sayısında düşüş kaynaklı bazı kuralların esnetilip esnetilmeyeceği kamuoyunda gündem konusu oldu.
AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak. Daha önce dört kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılacak ve toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.
Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.
Her bakanlık koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Bu çerçevede "Normalleşmenin aşamaları" ve normalleşme sonrası atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Özellikle tarım ve turizm sektöründe atılacak adımlar değerlendirilecek. Turizmde yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle otellerde alınacak önlemler, uçuşların başlaması gibi tüm detaylar toplantıda değerlendirilecek. Özellikle bayram sonrasında restoran ve kafelerin gerekli önlemlerin alınarak belli şartlarda açılması konuları da toplantıda ele alınacak. 20 yaş altına ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için belli saat aralıklarında sokağa çıkma izin verilmesi talep ediliyor.
AVM'LER MAYIS AYINDA AÇILABİLİR
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu.
AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurgulayan Altaş, "Ayrıca maske konusunda da Nureddin Nebati Bey çok ciddi katkıda bulundu. Maskelerin devlet tarafından temin edilmesini de sağlamayı düşünüyorlar." dedi.
Altaş, Türkiye'de 436 AVM'nin bulunduğunu anımsatarak, bunlar arasında 80'inin kapatma kararı almadığını söyledi.
Kapatma kararı almayan AVM'lerin aslında fiili olarak kapalı olduğunu belirten Altaş, "Çünkü perakendeciler çalışmıyor. Şu anda AVM'lerin tamamı kapalı diyebiliriz." dedi.
"ÇALIŞANLAR İŞBAŞI YAPMAK İSTİYOR"
Perakendecilerden çok çalışanların işbaşı yapmak istediklerini belirten Altaş, "İlk başta onlar 'Aman kapatın' diyorlardı. Şimdi de 'Açılsın, işimiz olsun' denilmeye başlandı. Yanlış anlaşılmasın. İstihdam kaybımız yok. Birçok işletme kısa çalışma ödeneği alıyor. Örneğin bizdeki taşeronlar; temizlik işleri, güvenlik, onlara ödüyoruz. Kısa çalışma ödeneği alamayan bazı işletmelere de biz yardımcı oluyoruz. Ancak durumu fırsata çevirmek isteyen 'kötü' niyetli işletmeler her sektörde olduğu gibi bizde de var. Endişe buradan kaynaklı" diyor.
"HERKESİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK"
Altaş, AVM'lerin açılması halinde alınacak önlemleri ise şöyle sıralıyor:
- Belli noktalardan, belli sayı ve mesafede giriş sağlanacak.
- Giren herkesin ateși ya ateşölçerle ya da termal kameralarla tespit edilecek.
- Maskesiz girmek yasak olacak.
- Ortak alanların dezenfektasyonu ve tuvaletlerin temizliği için ekstra önlemler alınacak.
- Her noktada el dezenfektanları olacak.
- Çıkışlar yine tek yönlü olacak.
BİLİM KURULU ÜYESİ KARA'DAN UYARI
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara AVM'lerin açılmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kara; "AVM'ler açılırsa insanlarımızın da bilinçli davranması gerekiyor. Maske takmak ve sosyal mesafe kural çok önemli. Ayrıca, AVM'ler de sıkı önlemler almalı. Örneğin AVM içine ne kadar temiz hava verilecek? Klimalar temiz mi? Filtreleme sistemleri nasıl çalışıyor? İçeride insan yoğunluğu ne kadar olacak? Tüm bunların hesabını yapmadan 'Haydi açalım' diyemeyiz. Belki bölgesel anlamda kararlar almak daha doğru olur. Mesela, ben Niksarlıyım. Vaka sayısı az. Nüfusa uyumlu. Enfekte olanlar karantinada. Bu tarz yerlerde denendikten sonra büyükşehirlere modelleme yapılabilir." ifadelerini kullandı.