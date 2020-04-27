Volkswagen Group'tan yapılan açıklamada, üretime verilen aranın ardından yeniden başlayan çalışmalarda ilk aşamada şirketin Golf markasının üretileceği belirtildi. Açıklamaya göre Golf üretimi yüzde 10 ve yüzde 15 kapasiteyle başlayarak, adım adım artırılacak ve birkaç hafta içinde üretim kapasitesi yüzde 40 düzeyine yükseltilecek.



Açıklamada, bu çerçevede toplam 8 bin Volkswagen Group işçisinin Pazartesi gününden itibaren işbaşı yaptığı ve Golf modelinin ardından, VW Tiguan ve Touran modellerinin de üretimine başlanacağı belirtildi.