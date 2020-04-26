Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Türkiye'de ilk umut belirtileri, Bilim Kurulu toplantısı ardından geldi. Buna göre turizm faaliyetlerinin başlaması, AVM'lerin açılması ve şehirlerarası seyahatler için ilk tarihler verilmeye başlandı. Birçok kişi tarafından bu karantina sürecinin ne zaman biteceği merak edilirken, ilk adımlara ilişkin yol haritası da paylaşıldı. İşte karantina sürecine ilişkin normalleşme tarihleri.
OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yapılan açıklamada otellerin Mayıs ayı sonunda açılmaya başlanacağına yer verildi. Oteller açıldıktan sonra kapasitesinin yarısından fazla müşteri kabul etmeyecek. Açık büfe yemekler olmayacak ve her şey dahil sistem kaldırılıp butik hizmetler verilecek.
Salgından önce birçok ülkeye olan uçuşlar iptal edilmiş olup özellikle son bir buçuk aydır hiç uçak seferi olmamıştı. Bu konu ile de ilgili olarak dış turizmde canlanmanın ise ağustos ayının sonuna doğru başlaması beklendiğini ifade eden bakan, eylülde ise bu hareketliliğin artması hedeflendiğini ve sadece gelişine izin verilen ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişine izin verileceğini açıkladı. Bu süreçte uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması, yemek servisine sınırlama, internet üzerinden bilet satış olanağı gibi uygulamalar zorunlu olacak.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Hürriyet 'te yer alan haberde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, seyahat yasağı ile ilgili de açıklamada bulundu. Ersoy, eğer herhangi bir sürpriz yaşanmazsa Mayıs ayı sonunda seyahat yasağının kademeli olarak kalkacağını söyledi.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Henüz bu konuda resmi makamlar tarafından net bir açıklama yapılmadı. Hali hazırda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasak! Lakin bu durumun istisnaları mevcut! Şehirler arası seyehat edebilmek için seyahat izin belgesi başvurusunda bulunup izin verilen vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenler, terhis olanlar gibi özel durumu olan vatandaşlar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a izin belgesi ile giriş çıkış yapabilecek
Bunun yanı sıra gıda, ilaç vb gibi önemli ihtiyaçlar için yasak söz konusu değil. Gıda ve İlaç getiren araçların şehir giriş-çıkış engeli bulunmuyor