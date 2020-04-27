Çalışamayana 1168 lira! Nakdi ücret desteğine kimler başvurabilir? İşte 6 soruda nakdi ücret desteği rehberi





KİM BAŞVURACAK?

ÇALIŞANLARIN başvurusunu işveren, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar 'https://uyg.sgk.gov.tr/ IsverenSistemi'nden yapacak. İşsizlik maaşı alamayanlar için ise 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru gerekmiyor. Ödeneğe başvurmayan işsizlerin ise işsizlik ödeneği başvurusu yapması lazım.