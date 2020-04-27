Çalışamayana 1168 lira! Nakdi ücret desteğine kimler başvurabilir? İşte 6 soruda nakdi ücret desteği rehberi

CORONAVİRÜS ile mücadelede istihdamı korumak için devreye alınan nakdi ücret desteği için başvurular alınıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:
KİMLER YARARLANACAK?
ÜCRETSIZ izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar.
KİM BAŞVURACAK?
ÇALIŞANLARIN başvurusunu işveren, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar 'https://uyg.sgk.gov.tr/ IsverenSistemi'nden yapacak. İşsizlik maaşı alamayanlar için ise 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru gerekmiyor. Ödeneğe başvurmayan işsizlerin ise işsizlik ödeneği başvurusu yapması lazım.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAMAYANLAR NASIL YARARLANACAK?
KISA çalışma başvurusu yapılan ancak prim şartlarını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, işverenleri tarafından ilgili dönem için eksik gün gerekçelerinin ücretsiz izin olarak güncellenmesi halinde nakdi ücret desteğine hak kazanacak.
NE KADAR SÜREYLE ÖDENECEK?
17 Nisan-17 Temmuz arasında ücretsiz izinli olunan ya da işsiz olarak geçen süreleri kapsıyor. Fesih yapılamayacak sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacak.
NE KADAR VERİLECEK?
ÖDEME, 39,24 lira olarak belirlenen günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpılarak belirleniyor. Günlük 38,94, aylık bin 168 lira ödeme olacak.
SAĞLIKTAN YARARLANILABİLECEK Mİ?
DESTEKTEN yararlananlar ve aile bireyleri Genel Sağlık Sigortalı sayılacak.