Ücretsiz izin maaş desteğine dair tüm detaylar netleşti. Bu hafta içerisinde açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından "Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? İşte desteğe dair merak edilen detaylar...
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Bakan Selçuk, "Korona virüsle mücadele sürecinde, işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık bin 177 TL gelir desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını yineledi.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bakan Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bugünden itibaren yapabilirler." dedi.
Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirtti.
"ÜCRETSİZ İZNİN VERİLDİĞİ AYI TAKİP EDEN AYIN 3'ÜNE KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK"
Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.
"15/03/2020 TARİHİNDEN SONRA..."
Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti.
Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.
GÜNLÜK 39 LİRA DESTEK
Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteğine ilişkin de Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi'nin gelir desteği olmayanların kalmamasını sağlama amacını taşıdığını vurguladı.
Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak istediklerini, iş akitlerini fesih kısıtı da getirdiklerini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."
Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını anlattı.