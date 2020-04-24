Ücretsiz izin maaş desteğine dair tüm detaylar netleşti. Bu hafta içerisinde açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından "Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? İşte desteğe dair merak edilen detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız" sözleriyle açıklık getirdi.