HER AYIN 8'İNDE

Ödemelerin yapılması için her ayın 5'ine kadar SGK, kendisine iletilen bilgileri toplayıp İŞKUR'a bildirecek. İŞKUR da, her ayın 8'inde ödemelere başlayacak. Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler yapılacak.