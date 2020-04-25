



17 TEMMUZ'A KADAR

1.177 liralık destek, 17 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Ancak söz konusu süre 3 ay daha uzatılabilecek. Destekten yapılabilecek tek kesinti damga vergisi olacak. Bu destekten yararlanmak için herhangi bir emekli aylığı almamak da gerekecek. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu yöntemle çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret kadar ceza kesilecek. Ücret desteğinden yararlanan bir kişi, destek döneminde bir işyerinde işe başlarsa da ödemeler kesilecek.