TVF'dan dev hamle! Kamu sigortaları tek çatıda birleşti

ŞİRKET ANALİZLERİ

Hayat sigortası tarafına gelince, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik; üç şirketin bu yılın ilk üç ayında toplam hayat sigortası üretimi 1.2 milyar liranın üzerinde. Sektörün toplam hayat sigortası üretimi ise 4.1 milyar liranın üzerinde. Buna göre de TVF çatısı altındaki üç kamu şirketi, hayat sigortası pazarının yüzde 30'una sahip. Aynı şekilde bu şirketler bugün birleşseler, kurulacak olan şirket, yüzde 30.02 pazar payı ile açık ara birinci sıraya otururdu ki, bugün için hayat sigortası pazarının birinci şirketi yüzde 16.05 ile zaten kamu şirketi.

Bir de bireysel emeklilik sistemine bakalım. Üç şirketin toplam katılımcı sayısı 17 Nisan itibariyle bir milyon 875 binin, devlet katkısı hariç toplam emeklilik fonu büyüklüğü de 20.1 milyar liranın üzerinde. BES'te toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 887 binin üzerinde, toplam fon büyüklüğü de 110 milyar liraya (devlet katkısı hariç) yakın. Çalışanların BES'e girişini sağlayan 'otomatik katılım sistemi' açısından da bakarsak; üç kamu şirketinin toplam katılımcı sayısı 2 milyon 340 binin, otomatik BES fon büyüklükleri de 5.9 milyar liraya yakın. Pazarın tamamına bakarsak toplam fon büyüklüğü 9 milyar liranın, katılımcı sayısı da 6 milyon 231 binin üzerinde. Bugün için gönüllü BES'te katılımcı sayısının yüzde 28'e yakını, toplam fonların yüzde 19'a yakını; otomatik BES'te de fon büyüklüğünün yüzde 64.27'si, katılımcı sayısının yüzde 37.55'i de TVF çatısı altındaki şirketlere ait. Bugün birleşme olsa, kurulan şirket, gönüllü BES'te katılımcı sayısı açısından birinci sıraya; otomatik BES'te de hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde ilk sıraya otururdu.