Altına yatırım yapılır mı? Altın fiyatları için kritik ve dikkatleri çeken açıklama! Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. Çin´den dünyaya yayılmaya devam eden virüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü. Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385 lira oldu.
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yarım altın; 1.239,50 liradan alınırken, 1.272,50 liraya satılıyor.
Tam altın; 2.038,28 liradan alınırken, 2.079,29 liraya satılıyor.
Çeyrek altın; 618,60 liradan alınırken, 633,30 liraya satılıyor.
Gram altın; 385,22 liradan alınırken, 385,31 liraya satılıyor.
Borsa İstanbul kritik seviyesi aştı
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın açılışında yüzde 1.34 artışla 100 bin 86 puana çıkarak yeniden 100 bin puanı aştı. Yeni haftaya BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.43, BIST Mali Endeks yüzde 1.50 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.26 artıda başladı.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Covid-19 pandemisinin etkilerine karşı ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerini artırmasıyla Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başladı. BoJ, yıllık 80 trilyon yenlik devlet tahvili alım limitini sınırsıza çıkardı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.1 yükseldi.
Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.15 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 610/630 düzeyindeydi.
Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.
Dövizler iç piyasada, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile turizm verilerinin açıklanacağı yeni haftaya, geçen haftanın düzeylerinde başladı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Çarşamba günü 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 6.9494 lira ve en yüksek 6.9777 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,
- euro en düşük 7.5263 lira ve en yüksek 7.5643 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,
- sterlin en düşük 8.6067 lira ve en yüksek 8.6812 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.
İş Yatırım'ın, "Posta kutunuzda iyi haberler var..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:
"Salgının yayılma hızının düşmesi ve ekonomilerin açılma planlarıyla birlikte dünya borsaları haftaya güçlü bir başlangıç yapıyor. ABD ve Almanya vadeli borsaları yüzde 1'in üzerinde yükselirken emin liman yatırım araçları altın ve dolar geriliyor. Emtia piyasaları bu iyimser havayı bozmaya devam ediyor.
"Petrol vadelileri, WTI yüzde 11, Brent yüzde 4 gerilemeyle haftaya başlıyor.
"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra dünya piyasalarındaki yükselişe katılıyor. Yeni vaka ve can kaybı verileri yavaşlarken ekonominin ne zaman açılacağı tartışmaları gündemde öne çıkıyor.
"Dünya borsalarındaki iyimser havaya paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1'e yakın yükselişle
açılmasını bekliyoruz. Türk lirasının doların küresel olarak gevşemesine paralel değer kazanması iyi haber.
"İlk çeyrek kar tahminleri raporumuzu yayınladık. Araştırma kapsamımızdaki bankaların çeyreklik bazda yüzde 33, yıllık olarak yüzde 3 net kar artışı göstermesini bekliyoruz.
"Finans dışı şirketlerde 1Ç20 toplu FAVÖK ve Net Kar tahminlerimiz yıllık bazda, sırasıyla, yüzde 3 ve yüzde 50 gerilemeye işaret ediyor."
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.