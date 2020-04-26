Dolar birikimi olanlar ve dolara yatırım yapanlar dikkat bu hafta çok sert hareketler bekleniyor. Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkilerini ortaya çıkaran makro ekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle borsalar tepe taklak oldu. Ülkemizde döviz fiyatlarında da büyük sıçrama yaşandı. Ancak geçtiğimiz günlerden itibaren dolar ve euro fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından dolarda düşüş sürecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dolar/TL ve euro ne kadar oldu? 26 Nisan dolar fiyatları döviz alım satımı yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Dolar düşecek mi yükselecek mi?
Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğüne işaret etti.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 593 bin 838,05 lira, işlem miktarı ise 558,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 593 bin 838,05 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve DenizBank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE SERT SATICILI BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne güçlü satıcılı seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 değer kaybederek 329,74 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 azalarak 10.336,87 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 5.752 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,7 azalışla 6.629,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 4.395,16 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 16.762,17 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0735, sterlin/dolar paritesi 1,2318 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de ve Asya piyasalarındaki satıcılı seyre paralel Avrupa borsalarında da aşağı yönlü hareketin gözlemlendiğini söyledi.
Bugün, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini kaydetti.
PETROL FİYATLARI YATAY, ALTIN YÜKSELDİ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısının başlayacağı 1 Mayıs'a bir hafta kala petrol fiyatları yatay hareket ederken, güvenli liman altın hafif yükseldi.
DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'nın altın piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, "Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki gerilimin bir kez daha artması güvenli liman özelliği ile öne çıkan ons altına yönelimi desteklerken fiyatların ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1710 doları rahat bir şekilde aştığını gördük. Buna hem merkezi hükümetler hem de merkez bankaları tarafından ekonomiye daha fazla destek verileceğine yönelik beklentilerin de eklenmesi ile ons altın 1730 doların üzerini test etmeye başladı. Momentum kazanılması için bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo teknik açıdan 1750 dolara doğru bir eğilim oluşmasına kapı aralayacaktır" denildi.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.72 artışla 25.45 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 6.78 artışla 17.80 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 15.22 dolar,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,729.61 dolar,
- bakır, yüzde 0.60 artışla 5,139.00 dolar,
- platin, yüzde 1.10 düşüşle 759.09 dolar,
- paladyum yüzde 1.37 artışla 2,009.25 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,552 liraya yükseldi.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.
Bu kasabada kullanılan gümüş sikkelere kısaltma isim olarak "thaler" denilmiştir. Diğer Orta Avrupa ülkelerinde de popüler olan bu sikkelere ayrıca "daaler", "tolar", "tallero" ve "dollar" denilmiştir. İspanyolların yeni kıta hevesi ile gittikleri Güney Amerika'da gümüş bulmaları ile bu "thaler" ifadesi Amerika kıtasına da gitmiştir. Ardından İspanyollar ile İngilizler Kuzey Amerika'da işbirliğine gittiler ancak yapılacak ticarette para birimi açısından sıkıntılar yaşadılar. 1776 tarihinde ise İngiliz kolonileri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve birçok vatandaşın kullandığı dolar kullanılmaya başlanıldı. Son olarak da 1792 yılında varılan anlaşma ile dolar kullanımı resmileşti.