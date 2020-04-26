SONUÇ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kredi başvurusunun fazla olması nedeniyle değerlendirme süreci uzadı. Kredi başvurusunun başladığı ilk gün olan 1 Nisan 'da müracaatını yapanların sonucu henüz belli olmadı. Hala değerlendirme aşamasında. Kredi başvuru sonucunun ne zaman belli olacağı ise açıklanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde kredi başvurularının sonuçlanması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.