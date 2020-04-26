Nisan ayına özel hazırladıkları kampanyada Mercedes-Benz kendi bünyesinde Finansal Hizmetler kapsamında çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Otomobil, hafif ticari ve kamyon alımlarında geçerli olan bu kampanya sıfır araç alımlarında kullandırılacak. İşte faizsiz araba fırsatı, 0.49-0.69-0.87-0.88 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanları
KIA
Nisan ayına özel kampanyalar başlatan Kia, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bango gibi modellerde indirimler başladı. Markanın SUV modeli Sportage, Nisan ayı sonuna kadar 70 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve 0,69 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modelleri ise Nisan ayı sonuna kadar 40 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve yüzde 0,69 vade seçeneği ile satışta olacak. Yakın bir zaman önce Türkiye'ye tanıtılan XCeed modeli ise aynı vade ve faiz seçenekleri ile 70 bin TL'ye satışa sunulacak. Hafif ticaari model olan Bango, Nisan ayı boyunca 50 bin TL'ye 12 ay vade ile 0 faizli olarak satılacak.
PEUGEOT
Peugeot, tüm modelleri için Nisan ayında yeni dijital satış sistemi ile özel ödeme seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda salgın kapsamında sosyal mesafenin korunması için de showroomda sınırlı sayıda misafir ağırlıyorlar. Ayrıca müşteriler görüntülü olarak araç tanıtımı isteğinde bulunabiliyorlar. Peugeot'un düzenlediği bu kampanyada ise ödemeler Temmuz ayında başlayacak.
Kampanya kapsamında Peugeot 208 Signature 121 bin 200 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Signature 2008'i de satışta olacak. Markanın en çok tercih edilen 3008 ve 5008 modelleri de kampanya dahilinde Temmuz ödemeli olarak satışta. D-Sedan segmentindeki sedan modeli 508 ve c-hatchback sınıfındaki temsilcisi 308'de kampanyaya dahil edilmiş durumda. Hafif ticari model olarak ise Rifter kampanya dahilinde Nisan ayı boyunca satılacak.
MERCEDES-BENZ
Nisan ayına özel hazırladıkları kampanyada Mercedes-Benz kendi bünyesinde Finansal Hizmetler kapsamında çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Otomobil, hafif ticari ve kamyon alımlarında geçerli olan bu kampanya sıfır araç alımlarında kullandırılacak.
Mercedes-Benz A-serisi, B-serisi, CLA, GLA, C-serisi ve E-serisi modellerinde 400 bin TL'ye kadar, 36 ay vade ile yüzde 1,20 faizli olarak satış gerçekleştirilecek.
Aynı zamanda markanın Finansal Hizmetler'i kapsamında hafif ticari modeli Vito veya Sprinter da kampanya dahilinde. Her iki ticari model için de Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 150 bin TL kredi için 39 ay vade ve yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak. Ödemeler ise 3 ay sonra başlayacak.
Aksaray'da üretilen 2018 model kargo ya da hafif inşaat kamyon modelleri için Nisan ayı boyunca geçerli olacak araç+kasko ve servis sözleşmesini kapsayan finansman ile kamyon sahibi olunabilecek. Bu finansman kapsamında kurumsal müşteriler için 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,37 faiz oranı ile kamyon satışı gerçekleştirilecek.
FORD FİYAT LİSTESİ 2020 AÇIKLANDI, SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ GELDİ!
Ford fiyat listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile beraber Ford Her Şey Dahil Finans Paketi kampanyası kapsamında Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium modellerini alan kişilere yönelik olarak faizsiz taşıt kredisi fırsatı sunuldu.
Faizsiz taşıt kredisi paketi sadece 12 ay vadeli kredilerde geçerli olacak. Ford Tourneo Courier Journey modeli için ise 72 bin liraya kadar kredi desteği 36 ay vadeli olarak yüzde 0.49 faiz oranı ile verilecek. Ford Kuga ve Focus Trend X Benzinli model araçlar için ise 60 bin liraya kadar kredi desteği 24 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.99 faiz oranı ile verilecek.
TOYOTA KAMPANYASI BAŞLADI, YÜZDE 0.69 FAİZ ORANI İLE KREDİ FIRSATI SUNULDU!
Düzenlenen kampanya kapsamında Mart ayına özel olarak Toyota Corolla modeli için yüzde 0.69 araç kredisi fırsatı sunuldu.
Mart ayına özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında 50 bin liraya kadar olan taşıt kredisi paketinde 36 ay vadeli olmak koşulu ile 0.69 faiz oran ile araç kredisi desteği sağlanacak.
HYUNDAİ AYI FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ 0.99 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ FIRSATI SUNULDU
Hyundai i10 ve i20 modeller için hem indirim hem de kredi paketi desteği müjdesi geldi.
Hyundai markasının amiral modelleri arasında yer alan Hyundai i10 ve Hyundai i20 modelleri için 5 bin liraya varan indirim yapılırken yine yüzde 0.99 faiz oranı kredi desteği veriliyor.
RENAULT NİSAN AYI KAMPANYALARI
Korona virüs nedeniyle satışların düştüğü şu günlerde markalar Nisan 2020 kampanyalarını tanıtmaya başladı. Renault da bu markalardan birisi.
Nisan ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanyalarda, Megane sedan modeli 142 bin TL' den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Sınırlı sayıdaki Joy 1.3 TCE 140 HP versiyonu, 61 bin TL kredi tutarı için 36 ay vade ve %1,05 faizli kredi desteği ile satışa sunuluyor. İlk 6 ay 800 TL taksitler, diğer aylarda ise 2500 TL taksitler ile yeni bir araç sahibi olabilirsiniz.
Clio modeli de Nisan 2020 kampanyaları kapsamında satışa sunuluyor. Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg versiyonu Nisan ayı sonuna kadar 53 bin TL kredi tutarına 36 ay vadeli %1,05 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.İlk 6 ay taksiktler 699 TL, diğer aylarda ise 2232 TL olarak ayarlanıyor. Clio' nun başlangıç fiyatı ise 99,990 TL.
MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ
Joy 1.3 TCe 140 bg 153.900 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 178.400 ₺
Joy 1.5 Blue dCi 115 bg 182.900 ₺
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 194.900 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 186.400 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 202.900 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 198.400 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 231.900 ₺
DACİA NİSAN AYI KAMPANYALARI
Nisan ayında Duster Comfort ECO- G 115 bg 4×2 modelini 121.500 TL'den satın alabilirsiniz.
Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4×2 modeline ise 115.500 TL'ye sahip olabilirsiniz.
Bu fiyat avantajlarının yanında Nisan ayında 24.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatıyla tüm Dacia Duster modellerine sahip olabilirsiniz.
2020 Nisan Dacia Sandero Ambiance Kampanya Detayları
Nisan ayında Daci Sandero modellerini de 24.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatıyla satın alabilirsiniz.
Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg modeline Nisan ayında 86.350 TL' ye sahip olabilirsiniz.
2020 Nisan Dacia Dokker Van Ambiance Kampanya Detayları
Nisan ayında Dacia Dokker modelinde de kredi desteği sunuluyor.
Nisan ayında Dacia Dokker modellerine 83.250 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olurken 24.000 TL, 12 ay ve %0 faizli kredi desteğinden de faydalanabilirsiniz.