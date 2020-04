SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ek ödeme miktarları milyonlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Bu arada SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşmaya başladı. İşte emekli maaşı tahsis no sorgulama...