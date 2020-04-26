EMEKLİ MAAŞLARI ÖDENMEYE BAŞLADI

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.

SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağ-Kur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihlerinde yeni aylıklarına kavuşacak. Çıkarılan yasa ile yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı, bin liradan bin 500 liraya yükseltilmişti.

Bu kapsamda ek ödeme dahil maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, bu aydan itibaren bin 500 lira yatırılmaya başlanacak. Kapsamdaki emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak.

YAKINI DA ALACAK

Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.



Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.