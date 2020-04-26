Kimlere 1000 TL korona nakdi yardım verilecek? İşte başvuru numarası

1000 TL yardım parası e-Devlet başvuru ekranı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını açıkladı.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İlk sosyal yardım ödemelerinin ardından gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacağı belirtilerek üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla yapılacağı açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak henüz başvuru sayfası açılmadı. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
HANE BAZLI DESTEK
Ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilecek.
KİMLER BAŞVURACAK?
Birinci ve ikinci nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvurabilecek. Kamu işçileri, memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler başvurabilecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
GELİR BELİRTİLMEDİ
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen fatura bedelleri ile banka bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor. İncelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödeme yapılacak.
3. FAZ YARDIM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
3. FAZ YARDIM ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.