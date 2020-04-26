Kimlere 1000 TL korona nakdi yardım verilecek? İşte başvuru numarası

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlk sosyal yardım ödemelerinin ardından gözler ikinci ve üçüncü faz ödemelerine çevrildi. İkinci faz için başvuru alınmayacağı belirtilerek üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla yapılacağı açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Ancak henüz başvuru sayfası açılmadı. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

HANE BAZLI DESTEK

Ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilecek.