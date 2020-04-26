2020 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Ayrıca maaşlar arttığı için her ay verilen ek ödeme tutarları da yükselecek. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor. Peki 2020 Temmuz ayı SGK, SSK, Bağkur'lu emekli, memur maaş zammı ne kadar? İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.
EMEKLİ TEMMUZ 2020 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinden geldi.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
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