Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Nisan'ı yüzde 0,60 değer kazancıyla 98.758,96 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|441,90
|401,80
|9,98
|Deva Holding
|14,44
|13,13
|9,98
|Şok Marketler
|11,69
|10,63
|9,97
|Güneş Sigorta
|3,10
|2,82
|9,93
|Alkim Kimya
|55,95
|50,90
|9,92
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|3,86
|9,84
|Çemtaş
|7,20
|6,75
|6,67
|Enerjisa Enerji
|6,90
|6,47
|6,65
|Aksigorta
|5,85
|5,51
|6,17
|Doğuş Otomotiv
|8,81
|8,31
|6,02
|İpek Doğal Enerji
|11,14
|10,57
|5,39
|Tat Gıda
|7,86
|7,52
|4,52
|MLP Sağlık
|13,48
|12,90
|4,50
|Netaş Telekom.
|13,29
|12,72
|4,48
|Tekfen Holding
|14,50
|13,88
|4,47
|Gözde Girişim
|4,03
|3,86
|4,40
|Eczacıbaşı İlaç
|4,82
|4,66
|3,43
|Alarko GMYO
|13,77
|13,33
|3,30
|Çelebi
|83,55
|81,05
|3,08
|T.S.K.B.
|1,02
|0,99
|3,03