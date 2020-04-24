Bazı özel bankaların müşterilerine karşı tutumları artık iyice 'pes' dedirten cinsten olmaya başladı. Virüs yüzünden zora düşen vatandaşlara kapılarını kapatan bazı özel bankalar, şimdi de yaşı yüksek emeklilere garip uygulamalar başlattı. Mevduat toplarken ya da onların emekli maaşlarını ödemek isterken yaşlarına bakmayan, türlü cazip kampanya ve reklamlarla emeklileri kendi şubelerine çekmeye çalışan bankalar, şimdi bütün verdikleri sözleri unutmuş görünüyor.
YAŞA GÖRE ERTELEME: Bankadan ihtiyaç kredisi çekmiştim. Taksitlerini ödüyorum. Şimdi erteleme istedim yapmadılar. Yaşım 67 olduğu için yapamazlarmış. Kredi verirken kimse yaşıma bakmıyordu.
İKRAMİYEMİ KESTİLER: Kredi kartı borcum emekli maaşımdan kesiliyordu. Bayram ikramiyesi yatırıldı, onu da kesip borcuma almışlar. Ben zaten ödüyordum bu parayı, neden fazladan aldılar?
40 BİN LİRAYA 4 BİN LİRA FAİZ: Bir özel bankaya taksit erteletmek için gittim. 40 bin lira toplam borcum var. Yüzde 10'u kadar faiz eklediler. 4 bin lirayı da Temmuz'da toplu olarak ödememi istiyorlar. Cari taksitlerim hariç tutuldu.
YÜZÜMÜZE BAKMIYORLAR: Yıllardır esnaflık yapıyorum ve aynı özel bankayla çalışıyorum. Onlara çok para kazandırdım. Hiç borcum yok. Şimdi kredi istediğimde 'limitimiz yok' cevabı veriyorlar. İyi günde yanımda olan, zor günde yok. Artık kamu bankalarıyla çalışacağım.
DIŞARI ÇIKAMIYORUM: 67 yaşımdayım ve emekliyim. Çalıştığım özel bankanın çağrı merkezini arayıp taksit erteleme yaptırmak istedim.
'Şubeye gidin' diyor. 'Dışarı çıkmam yasak' dediğimde de 'benim yapabileceğim bir şey yok' cevabını veriyor.
KAMU BANKALARI 'İLAÇ' OLDU
HALKBANK, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından verilen 'Temel İhtiyaç Destek Kredisi' vatandaşa ilaç oldu.
Hane geliri 5 bin lira ve altında olan, çalıştığı işyeri kapandığı için maaş alamayan, işsiz kalan vatandaşlar internetten başvurup 10 bin liraya kadar kredilerini alıyor. 0.49 faizli 6 ay ödemesiz kredilerden milyonlarca vatandaş yararlandı. Başvurular ise devam ediyor.
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dün vatandaşların şikayetlerini telefon ve e-mail ile aldı.
36 ay: Vade
6 ay: Ödemesiz dönem
% 0.49: Aylık faiz oranı
376 TL: 10 bin TL kredi için aylık ödeme
282 TL: 7.500 TL kredi için aylık ödeme
188 TL: 5 bin TL için aylık ödeme
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25