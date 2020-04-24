



KAMU BANKALARI 'İLAÇ' OLDU

HALKBANK, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından verilen 'Temel İhtiyaç Destek Kredisi' vatandaşa ilaç oldu.

Hane geliri 5 bin lira ve altında olan, çalıştığı işyeri kapandığı için maaş alamayan, işsiz kalan vatandaşlar internetten başvurup 10 bin liraya kadar kredilerini alıyor. 0.49 faizli 6 ay ödemesiz kredilerden milyonlarca vatandaş yararlandı. Başvurular ise devam ediyor.