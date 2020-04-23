



Bankalarla ilgili şikayetler yağmaya devam ediyor. Konuştuğum okurlarımız bankaların hiçbir sorunu çözmediği gibi, üste faiz ve masraf istediklerini söylüyor. İşte sizden gelen bazı özel bankalarla ilgili mesajlar:



2 BİN LİRA MASRAF KESTİLER: Bir özel bankaya kredi için başvurdum.

Kefiller, teminatlar sonunda ikna oldular ve 20 bin liralık kredi tahsis ettiler.

Ancak hesabıma 18 bin lira yatırıldı. Kestikleri 2 bin liranın masraf olduğunu söylediler.