TEDİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK!

2020 tediye ikramiye ödemleri için ikinci taksitler Mayıs ayında yapılacak. İlk taksitlerin ocak ayında tamamlanmasının ardından taşeron işçiler Nisan ayında ilave tediye ikramiyesi yapılıp yapılmayacağını merakla beklemekteydiler. Beklenen bir müjde gelmedi.

TAŞERONA İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ

Kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerinin ilave tediye hakkı var. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Henüz ocak ayı taksitinin ne zaman ödeneceği belli olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek.

Kararın ocak ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor. Ocak ayı bitmeden ilave tediyenin ilk taksidi ödenecek. Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı aralıkta tek seferde ödeniyor. Linyit ve taşkömürü madenlerinde yer altında çalışan işçilere en az asgari ücretin iki katı tutarında ücret ödenmesi gerektiği ve yer altında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf oldukları için, linyit ve kömür madenlerinde bütün çalışması yer altında olan kamu işçileri aralık ayında 52 günlük ilave tediye olarak en az 8.594 TL alacak. Diğer madenlerde yer altında çalışan işçilerden asgari ücretle çalışanlara ise 4.297 TL ilave tediye ödenecek. İlave tediye miktarı günlük ücretten hesaplanıyor. Aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynı yardımlar, hafta ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil işçilerin tamamına ilave tediyelerinin genellikle ilk taksidi ocak, ikinci taksidi mayıs, üçüncü taksidi ağustos, son taksidi ise aralık aylarında ödeniyor.