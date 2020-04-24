Kadroya geçen taşeron işçiler ek ödeme alacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli bir haber vermişti. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir görüşme yapıldığını ve sağlık personellerine ek ödeme için anlaştıklarını söyledi. Yapılan anlaşma sonucu sağlık personellerine 3 aylığına ek ödemeler tavan fiyattan yapılacak. Aynı zamanda Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek.
EK ÖDEME MÜJDESİ SONRASI DETAYLAR BEKLENİYOR
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ek ödemelerden sağlık personellerinin faydalanacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan taşeron işçiler ile taşerondan kadroya geçen işçiler , bize yolladıkları mesajda ek ödemelerden faydalanıp faydalanamayacaklarını sormaya başladı. Biz de işçilerin sorularını yanıtlamak için bu yazımızı kaleme aldık.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek ödemelerin sağlık personellerine verileceği bildirildi. Memur, VHKİ, şoför, güvenlik görevlisi kadrolarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.
FAHRETTİN KOCA KONUŞTU
Bugün düzenlenen basın toplantısında Fahrettin Koca 'ya yardımcı sağlık hizmetlerinde çalışan personellere ek ödeme yapılıp yapılmayacağı meselesini sordu. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık çalışanlarının tavandan ek ödeme alması için kararı verdik ve yürürlüğe girdi."
Yardımcı sağlık hizmetlerinde çalışan personelerle ilgili soruya Bakan Koca, "Süreçte onlar da değerlendirilir. Sağlıkçılara verildi. Onları da zamanla değerlendiririz." şeklinde cevap verdi.
TEDİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK!
2020 tediye ikramiye ödemleri için ikinci taksitler Mayıs ayında yapılacak. İlk taksitlerin ocak ayında tamamlanmasının ardından taşeron işçiler Nisan ayında ilave tediye ikramiyesi yapılıp yapılmayacağını merakla beklemekteydiler. Beklenen bir müjde gelmedi.
TAŞERONA İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ
Kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçilerinin ilave tediye hakkı var. Yıl içinde 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Ocak-haziran-ağustos ve aralık aylarında 13'er günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu yıl da kamu işçilerine toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Henüz ocak ayı taksitinin ne zaman ödeneceği belli olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandığında tarih netleşecek.
Kararın ocak ayının son haftasında yayımlanması bekleniyor. Ocak ayı bitmeden ilave tediyenin ilk taksidi ödenecek. Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı aralıkta tek seferde ödeniyor. Linyit ve taşkömürü madenlerinde yer altında çalışan işçilere en az asgari ücretin iki katı tutarında ücret ödenmesi gerektiği ve yer altında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf oldukları için, linyit ve kömür madenlerinde bütün çalışması yer altında olan kamu işçileri aralık ayında 52 günlük ilave tediye olarak en az 8.594 TL alacak. Diğer madenlerde yer altında çalışan işçilerden asgari ücretle çalışanlara ise 4.297 TL ilave tediye ödenecek. İlave tediye miktarı günlük ücretten hesaplanıyor. Aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynı yardımlar, hafta ve tatil ücretleri dikkate alınmıyor. Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil işçilerin tamamına ilave tediyelerinin genellikle ilk taksidi ocak, ikinci taksidi mayıs, üçüncü taksidi ağustos, son taksidi ise aralık aylarında ödeniyor.
Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz. İlave tediye ödemeleri SGK primine tabi. Yani ilave tediyeden SGK primi kesiliyor. Bu çerçevede ödemeden yüzde 15 oranında sigorta primi ve tediyenin ödendiği tarihte işçinin bulunduğu vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılıyor. İşçinin vergi dilimine göre, ilave tediyeden yapılacak gelir vergisi kesintisi farklılaşıyor. Ayrıca ilave tediye ödemesi damga vergisine de tabi olduğu için ilave tediyeden damga vergisi de kesiliyor.
Kim, ne kadar ödeme alacak?
Brüt ücret İlave tediye
2.943 TL 913 TL
3.000 TL 929 TL
3.500 TL 1.084 TL
4.000 TL 1.239 TL
4.500 TL 1.394 TL
5.000 TL 1.548 TL