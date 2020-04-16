Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan düzenleme ile birlikte 1 milyondan fazla taşeron işçisinin çalışma şartları, süreleri ve pozisyonları hakkında iyileştirmeye gidilmişti. Bu noktada işçiler kadro almış iken hali hazırdaki öğrenim durumunu iyileştirmesi durumunda ise yeni pozisyona geçebilecek ve bu geçişe bağlı olarak da maaş artışı olacak. Ele alınacak bu konuları ve muhtemel zam oranları takvim.com.tr'de
DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Gündemden düşmeyen taleplerden biri de taşeronun terfisine ilişkin çalışmaydı. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan düzenleme ile birlikte 1 milyondan fazla taşeron işçisinin çalışma şartları, süreleri ve pozisyonları hakkında iyileştirmeye gidilmişti.
Bu noktada işçiler kadro almış iken hali hazırdaki öğrenim durumunu iyileştirmesi durumunda ise yeni pozisyona geçebilecek ve bu geçişe bağlı olarak da maaş artışı olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında ilgili çalışma başlatılmış olup özellikle ilerleyen günlerde çalışmanın detaylarına ilişkin bilgilerin de açıklanması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 4 ORAN MÜJDESİ GELDİ Mİ?
Ülke genelinde corona virüsle mücadele için çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Önceki gün yayımlanan genelgede 60 yaşından büyük kamu personelleri, engelli va hamile personellerin idari izinli sayılacağına yer verildi.
İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde personeller ve işçiler arasında bir ayrım yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgede, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler (takvim.com.tr) hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları," ifadelerine yer verildi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye
(takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.ü
İLK İLAVE TEDİYE OCAK AYINDA VERİLDİ
2020 yılının ilk ilave tediye ödemesi (takvim.com.tr) 31 Ocak 2020 günü işçilerin hesaplarına yatmıştı. 13 günlük ilk taksit ödemesini alan işçiler , ikinci ilave tediye taksit ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ikinci ilave tediye ödemesinin 22 Mayıs 2020 günü hesaplara yatacağına yer verildi.