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    • 26.03.2020 14:47
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    : ve 'tan erteleme kararı

    haberi... ve 'tan erteleme kararı geldi. Çevre ve , "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.

    TOKİ ve Emlak Konut'tan taksit erteleme kararı

    Çevre ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ve 'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut lerini ertelediklerini bildirdi.

    Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz.

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