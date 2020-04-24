Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara günlük 39,24 liralık nakdi ücret desteği için başvurular başladı:
İşveren, başvuruyu, iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar https://uyg.sgk.gov.tr/ IsverenSistemi adresinden yapacak.
Kısa çalışma başvurusu yapılan ancak prim şartını sağlayamadığı için hak kazanamayanlar için beyannamedeki gerekçenin 'ücretsiz izin' olarak güncellenmesi ve başvuru yapılması gerekecek.
İşsizlik maaşı alamayanlar için 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru gerekmeyecek. Diğerleri ise işsizlik ödeneği başvurusu yapacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Nakdi ücret desteği, ilgili dönemi takip eden ayın 8'inden itibaren ödenecek. Destekten yararlanan çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri Genel Sağlık Sigortalı sayılacak. Yani hastanelerden ücretsiz yararlanmaya devam edecek.