2020 destek tutarları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye sosyal yarım programları bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Yaşlıya, engelliye, dul kadına, öğrenciye ve çocuklara yardım imkanı sunuluyor. Bu bağlamda sosyal yardım tutarları da artmıştır. Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı. Hangi vatandaşa kaç para ödeme yapılıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ