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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:18
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    • 10.03.2020 09:18
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    Milyonlara imkanı! 2020 destek tutarları landı! Hangi vatandaşa kaç para ödeme yapılıyor?

    Milyonlarca vatandaş imkanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Hükümet 2000 yılında 4 olan sosyal yardım sayısını 43'e çıkarttı. Bu yardımların büyük kısmi nakdi yardımlar olurken, bu sene yardımlara ikinci geliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü , merak edilenleri vatandaşlar için cevapladı. Peki, hangi vatandaşa ne kadar sosyal yardım yapılıyor? İşte 2020 yılı sosyal yardım tutarları... Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. ve Bakanlığı'nın organize ettiği yardımlar her yıl Ocak ev Temmuz aylarında memur maaş katsayısı oranında artırılıyor.

    Zamlandı! Kim ne kadar sosyal yardım alacak? İşte yeni tutarlar

    2020 destek tutarları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye sosyal yarım programları bakımından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Yaşlıya, engelliye, dul kadına, öğrenciye ve çocuklara yardım imkanı sunuluyor. Bu bağlamda sosyal yardım tutarları da artmıştır. Bu yardımlardan yararlananların artması hem yardımların çeşitlenmesinden hem de vatandaşların daha kolay ulaşımının sağlanmasından kaynaklandı. Sosyal yardımların yüzde 78'i iş gücü piyasası dışındaki engelli ve yaşlılara yapıldı. Hangi vatandaşa kaç para ödeme yapılıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

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