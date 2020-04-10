Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 5 farklı yardım yapılıyor! Gözler orada! Nasıl alınır, şartlar ve detaylar...

1.000 TL SOSYAL YARDIM PARASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 mücadele kapsamında 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi ve detayları paylaştı. a Selçuk, 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, kişilere yardım yapılacağını bildirdi. İlk ve ikinci faz ardından ise 3. faz için süreç başlayacak. Sosyal yardım 3. fazında ise vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." bilgisini paylaştı.