Yüksek emekli maaşı almak için bunu mutlaka yapın!

SSK, SGK, Bağkur'lu çalışanlar için en önemli kriter emekli olduktan sonra yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda prim gününü dolduran vatandaşlar emekli olmaya hak kazanırken, milyonlarca vatandaş da nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini merak ediyor.
Benden 5250 gün istenirken, 10000 gün primim oldu. Bana maaşımda getirisi olur mu? Aytekin KURUCA
Emekli maaşı hesaplanırken prim gün sayısından çok, sizin kazançlarınıza, yani SSK'ya bildirilen prime esas kazancınıza, bir başka deyişle brüt maaşınıza bakılıyor. Bu çalışma hayatınızdaki tüm kazançlara bakılarak hesaplama yapılıyor. Eğer primleriniz asgari ücretten yatırılmışsa çok primin bir faydası olmuyor ama yüksekten yatırılmışsa emekli maaşınız da yüksek olur.
3 yıldan beridir özel sektörde çalışıyorum. 12 saat çalışmam için devamlı baskı var. En son bölüm şefim 'Senin kafanı kopartırım' diye tehdit etti. Baskı sonucu sinir krizi geçirdim. Düşüp bayılmışım, ambulans geldi, hastaneye götürdüler. İşten çıkartmakla devamlı baskı yapılıyor. Ne yapabiliriz? Emine K.
Bir hukukçuyla görüşerek hem maddi hem manevi tazminat davası açabilir, haklı fesih ile tazminatınızı alabilir, eğer bir saldırı varsa savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Mobbing davalarında bu yapılanları ispatlamanız gerekiyor. Hastane kayıtları, şahitler hepsi delil olacaktır.
31/12/1982 doğumluyum. Babam 1984 yılında vefat etmiş. 1999 girişli sigortam var, 2013 yılında da boşandım. Halen sigortalı bir işte çalışıyorum, annemle yaşıyorum, babamın maaşını böldürmedim. Allah gecinden versin, annem vefat edince babamın parasını alma hakkım olacak mı? S.O.
Yetim maaşı almak için sadece evli olmamak yetmiyor. Aynı zamanda kız çocuklarının bir gelirinin olmaması da gerekiyor. O yüzden çalıştığınızdan dolayı zaten babanızdan yetim maaşı alamazsınız.
Eşimin 1981-1982 döneminde vergi mükellefiyeti vardır. Sonra esnaflığı bırakmış. O dönemde Bağ-Kur'a ve esnaf odasına kaydı yapılmamış. Mevcut vergi mükellefiyeti ile Bağ- Kur'dan geriye dönük emekli olabilir mi? Mustafa KOÇER
Maalesef Bağ-Kur kaydı bulunmadığı için sadece vergi mükellefi olması onun emekliliğinde bir fayda sağlamıyor. Böyle bir gerekçeyle geriye doğru Bağ-Kur primi de ödenemiyor. Ancak bu konuda açılmış davalar ve Yargıtay kararları var. Bir hukukçuyla görüşüp bunlardan yararlanabilirsiniz.
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