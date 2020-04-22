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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 11:29
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    • 22.04.2020 11:34
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    : : Kaldığımız yerden çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz

    , "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında." açıklamasında bulundu.

    Çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz

    , sosyal medya hesabından le mücadele sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak, paylaşımında "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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