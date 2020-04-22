Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından koronavirüsle ekonomi mücadele sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.







Bakan Albayrak, paylaşımında "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hüdaverdi Bey'in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.



Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NEUg5MoZKG — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020