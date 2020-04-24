Memur, işçi, emekli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Memurların emekliliği 30 günden mi 35 gün üzerinden mi hesaplanıyor? Memuriyetten istifa eden birisi geçen süre için emekli ikramiyesi alabilir mi? EYT'ye takılan kaç yaşında emekli olur? Kadınlar sigortalılık öncesi doğum için borçlanma yapabilir mi? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.
Gelinim kuaför Bağkur'lu senelerdir ödüyor. Şimdi dükkân kapandı para gelmiyor, devletten oda maaş alabilir mi ne yapabilir?
Küçük ölçekli işletme sahipleri için ne yazık ki şimdilik bir düzenleme bulunmuyor. 2021 Yılına ertelenen Ahilik Sandığı yürürlükte olsaydı dükkanı kapanmış ya da iflas etmiş olan işletmeler de işsizlik ödeneği alabilecekti. Mevcut durumda Hazine ve Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre sadece kredi desteği sunulmaktadır.
Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?
Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.
Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya
Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur.
Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.
İyi günler ismim Baki T. 21/04/1972 doğumluyum, 2007'de İtalya'dan geldim. Geçen yıl askerliği de yatırdım. Toplam Türkiye'den sigortam 2745 gün. 2008 Yılından bu yana sigortalı çalışıyorum, bana nasıl bir emeklilik önerirsiniz bu yıl yatırmak istiyorum.
Emeklilik hesaplamaları sigortalılık başlangıç tarihinize göre belirlenmektedir. 09/09/1999 Tarihi sonrasında sigortalılığınız başlamışsa 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. İlk sigortalılık başlangıcınız daha eskiyse aşağıdaki link üzerinden kolayca emeklilik hesaplamanızı yapabilirsiniz.
https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/
Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.
Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?
Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.
1974 Nisan doğumluyum 1992 Mayıs işe giriş tarihim 5500 iş günü Bağkur ve SSK var son 7 yıl SSK'lıydım ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş ve 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. 100 Gün eksiğiniz kalmış, bu süreyi de ister çalışarak isterseniz de borçlanarak (askerlik) ya da isteğe bağlı ödeyebilirsiniz. En erken emeklilik tahsis talep tarihiniz 2027 olacaktır.
22.10.1973 doğum tarihli 11.01.1988 işe giriş tarihli EYT' e takılan biri kaç yaşında emekli olur. 20 yıl SSK'lı çalışmış.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5450 prim günü şartlarına tabisiniz. EYT ile ilgili ne yazık ki meclis gündeminde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Olur da bu yönde bir yasa çıkarsa yasa şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.
Ben TSK'da 14.06.1993-10.09.2003 yılları arası sivil memur olarak çalıştım. Kendi isteğimle işten istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak çalışarak 2018 yılında emekli oldum. Memuriyette geçen süre için emekli ikramiyesi alabilir miyim? Teşekkürler
İkramiye ve tazminat ödemeleri 4/a gibi 4/c statüsünde de 1457 sayılı kanunun 14. Maddesine uygun olmak zorundadır. İlgili kanun maddesine göre çalışan, kendi isteği ve kusuru dışında iş akdi sonlanırsa tazminat hakkı doğar.
Memurlarda ayrıca, kadınlar 20, erkekler 25 yıllık hizmetini tamamladığı zaman yaşı beklemek koşuluyla istifa ederse tazminat talebinde bulunabilir.
Merhaba, 01.05.1974 doğumluyum 01.05.1993 sigorta giriş tarihim 18 ay Askerlik yaptım şu an 4565 iş günüm var fakat çalışmıyorum koşullarımı tamamlamak adına askerliğimi prim gün sayıma saydırıp kalanını da isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlamak benim için avantajlı olur mu? Saygılarımla.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 54 yaş 5675 prim günüdür. Askerlik hizmetiniz sigortalılık başlangıcınızdan önce olduğundan ilk işe giriş tarihinizi geriye götürmeyecektir. Yani size sadece prim günü avantajı sağlar. Emeklilik yaşınızın dolmasına 8 yıl var, bu süre içerisinde çalışmayı düşünmüyorsanız elbette askerlik borçlanması yapmanız uygun olacaktır. Ancak eksik 1110 prim gününüzü 8 yıl içerisinde çalışarak tamamlamanız sizin için daha az maliyetli olabilir. Bugün en düşük günlük askerlik borçlanması 31,39 TL'dir. Bunu askerlik süreniz ile çarptığınızda 16 bin 951 TL'lik bir rakam çıkacaktır. Tabi tercih sizin.
Merhaba benim SSK girişim 01.10.1985. Primim 8282 48.yaşındayım, yasal olarak Eylül'de 49 olacak kamu kurumunda çalışmaktayım. Tazminat hesaplaması 30 günden mi yoksa 35 günden mi olacak? 01.01.2020 tarihinde sendikali olduk, sendikanın söylediği 35 gün üzerinden. Ne kadar doğru bilgi verirseniz ona göre hareket etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
Kıdem tazminatının hesaplaması 1475 sayılı eski iş kanunun 14. Maddesine göre yapılmaktadır. İlgili maddeye göre herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Sendika ve toplu iş sözleşmelerinde bu süreler arttırılabilir, yani toplu iş sözleşmesi ile kıdem tazminatı hesabı yıllık 30 günlük ücret üzerinden değil de 35 olabilir ya da 40 olabilir. Bu gibi durumlarda sendika temsilciniz ile görüşmeniz ve konuyu netleştirmeniz daha uygun olacaktır.
Doğum tarihim 3 Şubat 1964, SSK girişim 1 Mart 1989, toplam pirim günüm e-devlette görünen 4318. 306 Gün Bağkur'um var, buna dahil mi bilmiyorum. 3600 Günü 2014 senesinden sonra tamamladım, askerliğimi 550 gün yaptım. Askerliğimi yatırırsam normalde nasıl emekli olurum, 3600 günden nasıl emekli olurum? Şimdiden teşekkürler.
Öncelikle Bağkur sürenizin belirtmiş olduğunuz gün sayınıza dahil olup olmadığını anlamanız için e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarından '4A Hizmet Dökümü' ekranına bakmalısınız. Burada 4/b hizmetleriniz görüntülenmez, burada gördüğünüz rakama Bağkur sürenizi dahil edebilirsiniz.
Biz hepsi dahil 4318 prim gününüz varmış gibi hesaplama yapacağız. 3600 Prim günüyle yaşlılık aylığına müracaat etmek isterseniz 60 yaşını beklemeniz gerekecektir. Normal emeklilik şartlarınız ise 51 yaş 5450 prim günüdür. 550 Gün askerlik borçlanması yaparak yaş şartını 50'ye prim günü şartını ise 5375'e indirebilirsiniz. Borçlanma işlemi sonrası eksik kalacak olan 507 günü de ister çalışarak isterseniz de isteğe bağlı şekilde ödeyebilirsiniz.
Yüzde 25 raporum var EYT mağduruyum, tam çalışamıyorum belden ameliyat oldum 6 adet vida takılı, hiç bir gelirim yok SSK ne gibi yardımı olur ne yapmalıyım?
Yüzde 25'lik rapor ile ne yazık ki malulen yada engelli emekliliğine müracaat etmeniz mümkün değil. Sosyal Yardım Başvurusunu (1000 TL'lik destek paketi) aşağıdaki link üzerinden e-devlet şifrenizle yapabilirsiniz. Ayrıca il ve ilçe belediyeleri ve Kaymakamlıklarından da yakacak, giyim, erzak vb. yardım taleplerinde bulunabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
Eşim ev hanımı isteğe bağlı tarım sigortası yaptırdım 01.04.2013 tarihinden itibaren kesintisiz yatırıyoruz. Kendisi 03.01.1960 doğumlu sigortalılık öncesi 3 çocuk var ancak borçlanamıyoruz. Ne zaman emekli olabilir. Şimdiden teşekkür ederiz.
Eşinize Ek5 tarım sigortası ödüyorsanız 58 yaş 7200 prim günü şartıyla, normal isteğe bağlı ödeme yapıyorsanız (Bağkur) yine 58 yaş 5400 gün ile aylık alabilir. Ek5 Sigortalısının 2008 sonrası girişlileri için 4500 prim gününün yanında 25 yıllık da sigortalılık süresi aranır. Doğum borçlanmalarından ne yazık ki sigortalılık süresinden önce olduğundan faydalanamamaktasınız. Eşiniz 60 yaşını doldurmuş, emeklilik plan ve programı için ikametinizde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezini ziyaret etmeniz hatalı işlem ve vakit kaybınızı önleyecektir.
EYT NEDİR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.
EYT KONUSU BİRKAÇ SORUNU DA BERABERİNDE ÇÖZEBİLİR!
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporuna göre EYT beraberinde başka sorunlara da çözüm yaratabilir.
*Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik haklarına kavuşması
*İntibak yada seyyanen zam ile en düşük emekli maaşının Asgari Ücret düzeyine yükseltilmesi,
*Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarının kesilmesi(Belli bir oranda olabilir)
*Denetimlerin sıklaştırılması,
Bu durumda emekli olanların çalışma hayatından çıkması amaçlanmalıdır. Emekli olanlar çalışma hayatından çıktıklarında işsizlere iş imkanı doğacaktır.
Emekliler dolaylı vergilerle maaşlarının bir kısmını devlete geri ödemektedirler."
KAYNAK:Gazetevatan