Sanal ticarette ilk rota Latin Amerika

sektörel ticaret heyetlerini sanalplatformda gerçekleştireceklerinibelirterek, "İstanbul Kimyevi Maddeler veMamulleri İhracatçıları Birliği'nce 24-28Mart'ta yapılması planlanan ancak salgınnedeniyle ertelenenile işe başlayacağız.Organizasyon, Mayıs'ın ilk haftasındave çevreülkelerine yönelik gerçekleştirilecek.Heyete ülkemizden 13 firmanın yanı sıraKolombiya'dan 15, çevre ülkelerinden 10olmak üzere 25 firma katılacak" dedi.