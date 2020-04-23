Sanal ticarette ilk rota Latin Amerika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sektörel ticaret heyetlerini sanal platformda gerçekleştireceklerini belirterek, "İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 24-28 Mart'ta yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 'Yapı Kimyasalları ve Boya Sektörü Kolombiya Sektörel Ticaret Heyeti' ile işe başlayacağız. Organizasyon, Mayıs'ın ilk haftasında Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştirilecek. Heyete ülkemizden 13 firmanın yanı sıra Kolombiya'dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılacak" dedi.