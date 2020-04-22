Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak." ifadelerini kullandı.

Albayrak "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." dedi.

94 yıldır "Sözleşmeli Tarım" ile pancar üreten Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., bugün 50 Bin Çiftçisi ile 3,6 Milyon Dekar alanda 7,5 Milyon Ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Türkşeker, 15 Adet Şeker Fabrikası ve 8 Bin çalışanı ile her yıl yaklaşık 900 Bin Ton şeker üreterek, Türkiye'nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

ÇİFTÇİMİZİ KREDİ FAİZ ÖDEMESİNE MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ!

Türkşeker, uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletiyor. Münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere Türkşeker destek olacak. Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde çiftçiler hem ürününü yetiştirirken zorlanıyor, hem de hasat ettikten sonra değerinde satmakta ciddi problemler "yaşıyordu." Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sıkıntıları yaşayan çiftçileri rahatlatmak için pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker'in ödeyeceğini açıkladı. Bakan Albayrak, "Böylelikle çiftçimizi krediye muhtaç etmeden, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız." dedi. Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek.

Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

4 MİLYON DEKAR ALANDA SÖZLEŞMELİ TARIM

Türkşeker, bu projesi ile hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım yaptığı arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 Milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözleşmeli hububat üretimi ile birlikte çiftçilerin 3,5 Milyar TL kazanç elde edeceğini, tarımsal ürün ithalatında da 500 Milyon dolar tasarrufa gidileceğini söyledi.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEYE BÜYÜK DESTEK

Türkşeker, Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için hızlı hareket ederek üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşıladı. Eskişehir Alkol Fabrikası'nın kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi.

Türkşeker, şeker üretimi sırasında çıkan yan ürünleri değerlendirerek başta hayvancılık olmak üzere sanayinin diğer alanlarına da destek vermektedir. Yan ürünlerden küspe (yaş pancar posası) üretimi ile yem sektörünün, melas üretimi ile de maya ve yem sanayiinin ihtiyacı karşılanmaktadır.