Vatandaştan şikayet yağıyor: Promosyonumu ödemediler





ONLAR SİZE ULAŞACAK

Bugünlerde çalıştığınız bankalara ulaşmakta güçlük çekiyorsunuz, bu gelen mesajlarınızdan anlaşılıyor, ancak bir süre sonra onlar size ulaşmaya başlayacak. Kimlere mi? Düzenli maaşı olan çalışanlara, memurlara, daha önce kredi sicili bozulmamış emeklilere...

Teklifler 'Size şu düşük oranda kredi verelim' şeklinde olacak. Yani yine ticari kredilerde çok iştahlı göremeyeceğiz.

Geri dönüşü garanti olan vatandaşlara kredi vermek için bir yarış ve faiz indirimini bekleyebilirsiniz.

Çünkü ellerinde tuttukları mevduatın çok azını krediye dönüştürüyor ya da ekonomiye kazandırıyorlar.



YAŞA GÖRE KREDİ KRİTERİ

BAZI özel bankalar emeklilerin maaşını kendilerine getirmeleri için her türlü reklam ve kampanyayı yapıyor.

Ancak sıra bu emeklilere kredi vermeye gelince 'Sen yaşlısın, alamazsın' cevabını veriyor.