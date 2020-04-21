Vatandaştan şikayet yağıyor: Promosyonumu ödemediler

Özel bankalarla ilgili BDDK'nın aldığı yeni karar sonrası Mayıs ayı itibariyle mevduat ve kredi ilişkisi incelenmeye başlayacak. Bankalar topladıkları mevduatları krediye ya da tahvil alımı veya para takası yoluyla ekonomiye kazandırmak zorundalar. Bunu istenilen oranda yapmayanlara 500 bin liradan az olmamak kaydıyla ceza kesilebilecek.
Bu durum bankaların kredi verme iştahını kabartacak, öyle görünüyor. Tabii bir taraftan da faizleri aşağı çekecektir.
ONLAR SİZE ULAŞACAK
Bugünlerde çalıştığınız bankalara ulaşmakta güçlük çekiyorsunuz, bu gelen mesajlarınızdan anlaşılıyor, ancak bir süre sonra onlar size ulaşmaya başlayacak. Kimlere mi? Düzenli maaşı olan çalışanlara, memurlara, daha önce kredi sicili bozulmamış emeklilere...
Teklifler 'Size şu düşük oranda kredi verelim' şeklinde olacak. Yani yine ticari kredilerde çok iştahlı göremeyeceğiz.
Geri dönüşü garanti olan vatandaşlara kredi vermek için bir yarış ve faiz indirimini bekleyebilirsiniz.
Çünkü ellerinde tuttukları mevduatın çok azını krediye dönüştürüyor ya da ekonomiye kazandırıyorlar.
YAŞA GÖRE KREDİ KRİTERİ
BAZI özel bankalar emeklilerin maaşını kendilerine getirmeleri için her türlü reklam ve kampanyayı yapıyor.
Ancak sıra bu emeklilere kredi vermeye gelince 'Sen yaşlısın, alamazsın' cevabını veriyor.
SİCİL AFFI GELSİN: Bizler esnafız. Daha önce kefillikten ya da bir taksitimizi ödememekten dolayı kara listeye girmiş durumdayız. İşlerimizi devam ettirmek için yeniden kredi almak istiyoruz ama sicilimiz bozuk olduğu için bankalar reddediyor. Genel anlamda bir sicil affı bekliyoruz.
PROMOSYON VERMİYOR: Bankadan emekli maaşımı alıyorum. Ancak 3 yıl dolmasına rağmen promosyonumu ödemiyor.
'Yeni gelen emeklilere veriyoruz' diyorlar.
Bunlar SGK ile protokol imzalamışlardı.
YAŞLIYSAM SUÇUM NE: Ben 75 yaşındayım, sağlıklıyım çok şükür.
Emekli maaşımı aldığım bankadan kredi istedim 'Yaşın yüksek' diyerek geri çevirdiler. Yaşlıyız diye bizim paraya ihtiyacımız olmayacak mı? Kredi yaşa göre verilir mi?
MUHATAP YOK: Kredi taksitimi ödeyeceğim., dışarı çıkamıyorum. Ama aradığım bankada kimse yok. Şimdi faiz işletecekler.
30 BİN LİRAYA 5 BİN LİRA FAİZ: Bankada yıllardır mevduatım bulunuyor. Bu özel bankadan 30 bin lira kredi istedim. Bana 5 bin lira masraf çıkardılar. İnsaf kalmamış.
ORANI DA SÖYLEMİYOR: Bir özel banka 40 bin lirayı 3 ay ertelemek için 5 bin lira faiz istedi ve 24 ay taksite yaydı. Ancak oranı sorduğumuzda 'Bilmiyoruz' diyorlar. Otomatik işletiliyormuş.
4.200 LİRA TOPLU PARA: Bankayı 3 ay erteleme için aradım. 115 bin lira toplam kredi borcum var. 1.290 lira aylık ödemem var.
Buna rağmen benden üç tane 1.400 TL faiz taksiti istediler.
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dün vatandaşların şikayetlerini telefon ve e-mail ile aldı.
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
faruk.erdem@takvim.com.tr TEL: 0212 354 37 25