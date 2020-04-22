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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 13:10
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    • 22.04.2020 13:10
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    Son dakika: 'ye koronavirüs darbesi! AB'de bütçe açığı yükseldi!

    (Eurostat), ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı bütçe açığı ve kamu borcu verilerini yayımladı. Buna göre, 27 üyeli AB'de 2018'de yüzde 0,4 olan bütçe açığının 'ye oranı, 2019'da yüzde 0,6'ya yükseldi. AB üyesi ülkeler arasında 2019'da bütçe açığı oranı en yüksek ülke yüzde 4,3 ile Romanya ve yüzde 3 ile oldu.

    AB'de bütçe açığı yükseldi!

    Avrupa Birliği'nde () bütçe açığının 'ye oranı geçen yıl yüzde 0,6'ya çıktı.

    (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı bütçe açığı ve kamu borcu verilerini yayımladı.

    Buna göre, 27 üyeli AB'de 2018'de yüzde 0,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2019'da yüzde 0,6'ya yükseldi.

    Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı, söz konusu dönemde yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya tırmandı.

    AB üyesi ülkeler arasında 2019'da bütçe açığı oranı en yüksek ülke yüzde 4,3 ile Romanya ve yüzde 3 ile oldu.

    Bu dönemde yüzde 3,7, Lüksemburg yüzde 2,2, yüzde 2,1, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () ve yüzde 1,7, yüzde 1,5, yüzde 1,4 ve yüzde 0,7 bütçe fazlası verdi.

    KAMU BORCU
    AB'de 2018'de yüzde 79,6 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 77,8'e indi.

    Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 85,8'den yüzde 84,1'e geriledi.

    AB üyesi ülkeler arasında 2019'da kamu borcunun GSYH'ye oranı en fazla olan ülke yüzde 176,6 ile Yunanistan olarak kayıtlara geçti. Yunanistan'ı, yüzde 134,8 ile , yüzde 117,7 ile Portekiz, yüzde 98,6 ile , yüzde 98,1 ile Fransa ve yüzde 95,5 ile de ve GKRY izledi.

    Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranı en az olan ülkeler ise yüzde 8,4 ile Estonya, yüzde 20,4 ile Bulgaristan, yüzde 22,1 ile Lüksemburg, yüzde 30,8 ile Çekya ve yüzde 33,2 ile Danimarka oldu.

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