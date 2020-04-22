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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 09:03
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    • 22.04.2020 09:07
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    Son dakika: fiyatları son 21 yılın en düşük seviyesinde!

    'deki gerilim ve koronavirüsün küresel ekonomideki etkileri nedeniyle düşüşe geçen fiyatları 21 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu sabah 'de Haziran vadeli petrolünün varil  fiyatı düne göre 1.27 dolar düşüşle 10.30 dolar seviyesine geriledi.  fiyat ise 3,19 dolar düşüşle 1999'dan bu yana  görülen en düşük seviye olan 15.99 dolar/varile kadar düştü.

    Son 21 yılın en düşük seviyesinde!

    fiyatlarındaki düşüş dalgası alınan önlemlere rağmen durmak bilmiyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte petrole olan talebin düşmesi fiyatlarda gerileme yaratıyor.

    +'nın arz kısıntısının yürürlüğe gireceği Mayıs ayı öncesinde global piyasalardaki yüksek arz fazlasının depolama kapasitelerini tüketme noktasına gelmesi, hem Amerikan petrolünde hem de keskin düşüşlere neden olmayı sürdürüyor.

    Bu sabah 'de Haziran vadeli düne göre 1.27 dolar düşüşle 10.30 dolar seviyesine geriledi.

    Brent petrolünde fiyat ise 3,19 dolar düşüşle 1999'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 15.99 dolar/varile kadar düştü.

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