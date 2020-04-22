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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 11:51
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    • 22.04.2020 11:51
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    Koronavirüs a yaradı! Altın talebine yetişemiyoruz

    Dünya koronavirüsün ekonomik etkileriyle savaşırken fiyatları tavan yaptı. Kıymetli maden odaklı varlıkları yöneten , bu yoğun dönemi idare etmek için ek personel istihdam ettiklerini söyledi. Altın talebi küresel finansal kriz sırasında gördüğü rakamları çoktan aştı.

    Altın talebine yetişemiyoruz

    Genellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören , merkez larının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

    TEDARİK KESİNTİSİ
    Kıymetli maden endüstrisinde 32 yıllık deneyime sahip olan olan , son zamanlarda fiziksel altın piyasasındaki sıkışıklığın şirketinin işine geldiğini söyledi. Spot altının tedarik zinciri bozulmasıyla Mart ayında spot altın ve vadeli altın işlemleri arasındaki fark arttı.

    Grosskopf'a göre haziran vadesi yaklaştığında spot ve vadeli altın arasındaki fark tekrardan açılacak. Tedariki bozulan fiziksel altının miktarının az olması sebebiyle altın arzında bir kısılma görmüyor.

    Altının engellemez rallisi geçmiş dönemlerden farklı olarak geniş çaplı ve ısrarlı bir şekilde ilerliyor. Grosskopf'a göre bu ralli geçmişte daha önce hiç görülmedi.

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