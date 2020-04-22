Genellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

TEDARİK KESİNTİSİ

Kıymetli maden endüstrisinde 32 yıllık deneyime sahip olan olan Grosskopf, son zamanlarda fiziksel altın piyasasındaki sıkışıklığın şirketinin işine geldiğini söyledi. Spot altının tedarik zinciri bozulmasıyla Mart ayında spot altın ve vadeli altın işlemleri arasındaki fark arttı.

Grosskopf'a göre haziran vadesi yaklaştığında spot ve vadeli altın arasındaki fark tekrardan açılacak. Tedariki bozulan fiziksel altının miktarının az olması sebebiyle altın arzında bir kısılma görmüyor.

Altının engellemez rallisi geçmiş dönemlerden farklı olarak geniş çaplı ve ısrarlı bir şekilde ilerliyor. Grosskopf'a göre bu ralli geçmişte daha önce hiç görülmedi.