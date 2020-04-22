Araç sahiplerine büyük müjde! Benzin motorin fiyatlarına dev indirim yolda! Benzin motorin fiyatları 23 Nisan'dan itibaren indirimli fiyatlardan satışa çıkacak. 23 Nisan benzin motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin motorin fiyatları araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pompaya da yansıyor. Buna göre gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirime gidilecek.

BENZİN 5 LİRANIN ALTINA İNDİ

Bugünkü indirim ile benzin bu hafta üç gün arka arkaya indirim gelmiş oldu. Benzine pazartesi günü 5 kuruş, dün 8 kuruş indirim gelmişti. Son indirim ile birlikte benzin, üç gün içerisinde 44 kuruş ucuzlamış oldu ve 4.87 ile tekrar 5 TL'nin altına geriledi.

Benzin fiyatlarında 4.80'li seviyeler en son 2016 yılının Kasım ayında görülmüştü. Başka bir deyişle benzin fiyatları yaklaşık olarak üç buçuk yıl geriye gitmiş oldu.