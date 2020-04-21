BİM, ŞOK, A101, Carrefour ve Migros Ramazan erzak paketleri fiyatları içeriği oldukça merak ediliyor. Ramazan ayı İslam dünyasının kutsal ayı olarak geçmektedir. Bu ayda Müslümanlar oruç tutarak ibadet ederler. Oruç tutmadan önce sahur yapılır. Oruç ise iftar ile açılır. Bu bağlamda marketler de Ramazan ayında çeşitli hazırladıkları çeşitli erzak paketlerini indirimli şekilde satışa çıkartır. Biz de büyük marketlerin erzak paketlerini sizler için inceledik. Bu içeriğimizde A101, Bim, Migros, Şok, Carrefour ve Metro gibi marketlerin 2020 Yılı Ramazan erzak paketi koli içeriklerini ve fiyatlarını bulabilirsiniz.