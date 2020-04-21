Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesini bugün hayata geçirdik #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/uwMSCbNdkF — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) April 21, 2020

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada,denildi.'BirlikteBaşaracağız' etiketi ile paylaşılan videoda ise şu ifadelere yer verildi: