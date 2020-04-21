Ek vergi gelen ürünler! 21 Nisan Resmi Gazete hangi ürünlere ek vergi geldi?

Ek vergi gelen ürünler hangileri! 21 Nisan Resmi Gazete ek vergi gelen ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Makyajdan kozmetiğe, bakım ürünlerinden konfeksiyona birçok ürüne ek vergi getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithal parfüm, parasetamol ve kolonya da dahil olmak üzere bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Hafta sonu oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.
EK VERGİ GELEN ÜRÜNLER!
Yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla kimyasallar, plastik, kağıt, taklit mücevherci eşyası, camdan mamul eşya, demir çelik ürünleri, elektrik ve elektronik eşya, makina, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürünleri, el aletleri, gözlükler, mutfak/sofra eşyası ile bazı muhtelif ürün gruplarında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi (İGV) oranlarının 30/09/2020 tarihine kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi ve %2,3-%45 oranlarında uygulanması kararlaştırıldı.
Dünya genelinde yaşanan corona virüsü pandemisi nedeniyle yurt dışı pazarlardaki talep düşüklüğüne bağlı olarak oluşan arz fazlasına ile birlikte düşük fiyatlı ithalat baskısına karşı ülkemiz tekstil, konfeksiyon, deriden eşya ve ayakkabı sektörünü daha etkin şeklide korumak amacıyla bu ürünlerde uygulanan İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) 30/09/2020 tarihine kadar, kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi ve %8 – %35 oranlarında uygulanmasına karar verildi.
Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı ve benzeri kategoride 2 bine yakın ürüne ek gümrük vergileri getirildi. Bu kategoride 30 ve 67'inci fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 8 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanacak.
32'inci fasıl ile 97'nci fasıllarda yer alan bin 200 civarındaki sanayi ürünlerine ise yüzde 5.5 ile yüzde 40 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirildi.
Cumhurbaşkanı Kararı ile ithal kolonyaya yüzde 25, ruja yüzde 40 ve parasetamole yüzde 5,5, resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleriyle takım halindeki boyalara yüzde 14 ek vergi uygulanacak.
Ayrıca tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında da yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi uygulanacak.
İthal ürünlere gelecek ek vergilerden bazıları şöyle;
– Parfümler ve tuvalet suları- yüzde 25
– Dudak rujları – yüzde 40
– Göz makyaj müstahzarları – yüzde 40
– Güneş kremleri ve yağları – yüzde 40
– Manikür ve pedikür müstahzarları: yüzde 40
– Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın): yüzde 40
– Allıklar – yüzde 40
– Vücut losyonları – yüzde 40
– Kremler, emülsiyonlar ve yağlar – yüzde 40
– Şampuanlar – yüzde 25
– Perma ve defrize müstahzarları – yüzde 40
– Saç spreyleri – yüzde 40
– Saç boyaları – yüzde 40
– Diş macunları veya tozları – yüzde 25
– Diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri) – yüzde 25
– Traş losyonu – yüzde 40
– Traş kremi – yüzde 40
– Deodorant – yüzde 40
– Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları – yüzde 40
– "Agarbatti" ve yakılarak kullanılan kokulu diğer müstahzarlar – yüzde 40