Ek vergi gelen ürünler! 21 Nisan Resmi Gazete hangi ürünlere ek vergi geldi?

Ek vergi gelen ürünler hangileri! 21 Nisan Resmi Gazete ek vergi gelen ürünler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Makyajdan kozmetiğe, bakım ürünlerinden konfeksiyona birçok ürüne ek vergi getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithal parfüm, parasetamol ve kolonya da dahil olmak üzere bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirildi. Hafta sonu oyun konsollarıyla gündeme gelen ithalatta ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de iki ayrı ithalat rejimi kararı ile 3 binin üzerinde ürünün için ek gümrük vergisi getirildi.

EK VERGİ GELEN ÜRÜNLER!

Yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla kimyasallar, plastik, kağıt, taklit mücevherci eşyası, camdan mamul eşya, demir çelik ürünleri, elektrik ve elektronik eşya, makina, taşıtlar, mobilya, aydınlatma ürünleri, el aletleri, gözlükler, mutfak/sofra eşyası ile bazı muhtelif ürün gruplarında uygulanmakta olan ilave gümrük vergisi (İGV) oranlarının 30/09/2020 tarihine kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi ve %2,3-%45 oranlarında uygulanması kararlaştırıldı.